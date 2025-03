Lady Gaga anunció su gira de conciertos

Washington.- Luego de varios años sin pisar las tarimas, la reconocida cantante Lady Gaga anunció su próxima gira de conciertos en Estados Unidos y Europa.

Así lo anunció a través de sus redes sociales, en la que la cantante destacó que la gira denominada The Mayhem Ball, iniciará en julio con dos presentaciones en Las Vegas y se extenderá hasta noviembre.

«No tenía pensado salir de gira este año después de mis conciertos en Singapur, pero la increíble acogida del nuevo álbum me inspiró a seguir adelante. Todo se concretó rapidísimo gracias a Arthur Fogel y al increíble equipo de Live Nation, que planearon una gira mundial en tan solo unas semanas», afirmó la cantante.

I wasn’t planning to tour this year after my shows in Singapore but the incredible response to the new album inspired me to keep things going. It came together super quickly thanks to Arthur Fogel and the amazing team at Live Nation, who planned a global tour in just a few weeks.… pic.twitter.com/jqpPWLBOWi

— Lady Gaga (@ladygaga) March 26, 2025