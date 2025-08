Condenan a un exjugador de la NFL por tráfico y peleas de perros

Oklahoma.- Un exjugador de la NFL fue condenado por operar una empresa de tráfico y peleas de perros a gran escala en Oklahoma.

En un comunicado del Departamento de Justicia, identificó al deportista como Leshon Eugene Johnson, de 54 años, quien es residente de Broken Arrow, Oklahoma.

Indicaron que fue declarado culpable por seis delitos graves, especialmente por violar las prohibiciones de la Ley Federal de Bienestar Animal que prohíben la posesión, venta, transporte y entrega de animales para ser utilizados en peleas.

En este sentido, tras la sentencia Johnson entregó al gobierno los 190 perros incautados en este caso. El gobierno busca la confiscación de estos perros. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos se encarga de los perros incautados en casos de peleas de perros a través de su programa de confiscación de bienes.

Ver más: Falleció el jugador de la NFL que protagonizó el juicio del siglo en EE. UU.

Al respecto, la fiscal general Pamela Bondi, señaló que “este criminal se lucró a costa del sufrimiento de animales inocentes y enfrentará graves consecuencias por sus atroces crímenes”.

Former NFL Player Convicted of Operating Large-Scale Dog Fighting and Trafficking Venture in Oklahoma

Read more: https://t.co/vdVS8SeD9p pic.twitter.com/QSBBxPGCyy

— DOJ Environment and Natural Resources Division (@DOJEnvironment) August 5, 2025