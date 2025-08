Trump anuncia nuevo lote de aranceles a varios países del mundo

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció un nuevo lote de aranceles a varios países del mundo, causando impacto en las bolsas del mundo.

La Casa Blanca en un comunicado señaló que la medida denominada «aranceles recíprocos ajustados», entrarán en vigor el próximo 7 de agosto. Mientras los que están relacionados a Canadá se activarán de inmediato.

«Reestructuración del comercio mundial en beneficio de los trabajadores estadounidenses. Abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos. Proteger a Estados Unidos de las amenazas extranjeras a la seguridad nacional y la economía», destacó el comunicado.

🚨 AUGUST 1ST.

President Donald J. Trump signs an Executive Order modifying reciprocal tariff rates, resetting decades of failed trade policies. America First 🇺🇸 pic.twitter.com/hsgQzlY1Uy

— The White House (@WhiteHouse) August 1, 2025