La Reserva Federal mantiene nuevamente los tipos de interés en EE.UU.

Washington.- La Reserva Federal (FED) anunció este miércoles 30 de julio que mantiene los tipos de interés en su rango actual del 4,25 al 4,5 %, a pesar de la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa, Jerome Powell en rueda de prensa destacó que “pensamos que aún queda mucho por entender respecto a cómo los aranceles y los precios evolucionarán”.

“Si recortamos los tipos demasiado pronto, quizá no hayamos logrado acabar con la inflación. La historia está llena de ejemplos de que, si se recortan demasiado tarde, quizá se esté dañando innecesariamente el mercado laboral. Así que estamos buscando el momento correcto”, destacó.

De la misma manera, detalló que “el nivel efectivo de los aranceles no fluctúa mucho en este momento, pero al mismo tiempo, quedan muchísimas incertidumbres por resolver”.

En este sentido, destacó que la FED seguirá vigilando de cerca las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre los tipos de interés en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que señaló que «lo que se hace es bajarlas. En este momento, no hay inflación”.

“Estamos manteniendo las tasas altas y eso está impidiendo que la gente compre casas, así que no queremos eso», afirmó.

