Charlotte, NC.- Ante la persistencia de temperaturas extremadamente altas y un índice de calor extremo hasta al menos el 30 de julio, las agencias gubernamentales y colaboradores de Charlotte-Mecklenburg destacan los servicios disponibles para ayudar a los residentes vulnerables durante épocas de calor extremo. Entre ellos se encuentra el programa gratuito de ventiladores de caja del condado Mecklenburg, que seguirá disponible este verano.

High temperatures are expected in our area through Wednesday. Continue to protect yourselves and your pets.

Free box fans are available for seniors (60+) and adults (18+) who are disabled. Call or email for more info:https://t.co/JdZRJtvoCz https://t.co/WoanZlq7je

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 29, 2025