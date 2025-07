EE.UU. y la Unión Europea llegaron a acuerdos económicos

Washington.- El presidente de los Estados Unidos en compañía de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen anunciaron acuerdos económicos, entre los cuales está principalmente están la imposición de los aranceles del 15 % a productos europeos.

Estas declaraciones las ofrecieron luego de una reunión que sostuvieron en Escocia, en la que el mandatario estadounidense señaló que la Unión Europea se compromete a comprar energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares e invertir otros 600.000 millones adicionales.

The EU will: 💰 Invest $600 Billion in U.S. ⚡️ Purchase $750 Billion in American Energy 💸 Open Markets to U.S. pic.twitter.com/PWNtlhpH5b

De la misma manera, destacó que acordaron incrementar sus adquisiciones de material militar.

Además, señalaron que ente los acuerdos están los “aranceles cero bilaterales para una serie de productos estratégico”. Al mismo tiempo, detallaron que entre ellos los: componentes aeroespaciales, determinados químicos, productos agrícolas, recursos naturales y materias primas.

«Creo que es el acuerdo más grande jamás realizado», afirmó Trump en la conferencia de prensa.

. @POTUS announces a landmark trade deal with the European Union: "I think it's the biggest deal ever made." pic.twitter.com/HqVK2yCTti

Por otro lado, durante la conferencia de prensa, fue consultado sobre que las industrias automotriz y agrícola estadounidenses serán grandes beneficiarias del nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, en la que Trump, afirmó que «creo que van a ganar mucho dinero con esto; creo que todos lo harán».

.@POTUS says the American auto and agricultural industries will be big beneficiaries of the new trade deal with the European Union: "I think they're going to make a lot of money with this — I think everybody is." pic.twitter.com/d8XeYZWamN

