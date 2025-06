Incrementan nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos

Washington.- El Departamento de Trabajo de Estados Unidos, indicó que durante el mes de mayo se registraron 139.000 nuevos puestos de trabajo.

A través de su informe mensual, destacaron que la tasa de desempleo se mantuvo en 4,2% mientras que el aumento salarial aumentó con un 0,4%.

For the third month in a row, the jobs report beat expectations, with 139,000 new jobs added in May!

.@POTUS’ America First policies continue to fuel our economic revival and deliver for hardworking families 🇺🇸 pic.twitter.com/dXVnUCthPW

— U.S. Department of Labor (@USDOL) June 6, 2025