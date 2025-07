TikTok cerrará en septiembre en EE.UU. si no hay un acuerdo con China

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció que la controversial red social TikTok cerrará en el mes de septiembre en Estados Unidos si no hay acuerdo con China.

Así lo dio a conocer, en una entrevista el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, quien sostuvo que TikTok “se irá a negro si para el 17 de septiembre no hay un acuerdo con las autoridades chinas sobre la creación de una nueva sociedad que opere la aplicación en EE.UU.”

De la misa manera, recordó que el gobierno de Trump le presentó una propuesta a la empresa propietaria de TikTok, ByteDance. “Puede quedarse con una porción pequeña de la nueva sociedad cuya creación exige que sean usuarios estadounidenses”.

U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick says TikTok will be forced to go dark in the U.S. if China does not approve a sale of the company’s operations there. pic.twitter.com/q38mHLQoay

En este sentido, Lutnick advirtió que “si los chinos no lo aprueban Tiktok se irá a negro”, en el mes de septiembre. “El acuerdo depende de ellos ahora mismo”.

Por último, fue consultado si en las próximas reuniones que realizarán con autoridades en China, estaría las negociaciones de TitkTok, en la que señaló que “en realidad no es parte de las conversaciones comerciales. Pero no puedes ir a reunirte con alguien y no sacar ciertos temas que están por decidirse”.

“If they don’t approve it, then TikTok is going to go dark.”

US Commerce Secretary Howard Lutnick says that #TikTok will have to stop operating in the United States if #China does not approve a deal for the sale of the Chinese-owned short video app. pic.twitter.com/kg8R80BX6c

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 24, 2025