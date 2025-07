La FDA recomendó no consumir ostras congeladas en cinco estados de EE.UU.

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó a los consumidores no consumir ostras congeladas, crudas y con media concha que se enviaron a distribuidores en Arizona, California, Colorado, Montana y Utah.

A través de un comunicado alertaron que este producto “de la República de Corea (ROK) el 12 de enero de 2025 y procesadas por JBR KR-15-SP en Tongyeong-si, ROK”, no pueden ser consumidas, por riesgo de contaminación con norovirus.

Detallaron que fueron distribuidas en Arizona, California, Colorado, Montana y Utah. “Estas ostras congeladas, crudas y en media concha con el código de lote B250112, recolectadas en el Área Designada n.° 1 de la República de Corea (ROK) el 12 de enero de 2025 y procesadas por JBR KR-15-SP en Tongyeong-si, ROK. Producto”

De la misma manera, indicaron que los productos implicados incluyen el código de lote: B250112.

Por otro lado, la FDA detalló que “los mariscos, como las ostras, contaminados con norovirus pueden causar enfermedades si se ingieren, e incluso causar enfermedades graves en personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Los alimentos que contienen norovirus pueden tener un aspecto, olor y sabor normales”.

