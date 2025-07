Los CDC contabilizan 45 casos de Salmonella en EE.UU.

Washington.- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), han contabilizado hasta la fecha 45 casos de Salmonella, en diversos estados del país.

En un comunicado, detallaron que los informes indican que en 27 estados las personas tuvieron contactos con geckos domésticos, los cuales pueden ser portadores de gérmenes, como la Salmonella.

De la misma manera, señalaron que actualmente se encuentra nueve casos hospitalizados en Estados Unidos.

Por otro lado, detallaron que la mayoría de las personas infectadas con Salmonella experimentaron diarrea, fiebre y calambres estomacales.

Salmonella Outbreak UPDATE: 49 people sick in 27 states w/ 9 hospitalizations after contact w/ pet geckos. Geckos can carry germs, like Salmonella, that can spread to you & make you sick.

Always take steps to keep you & your family healthy around geckos.https://t.co/4ve1L8Ump4 pic.twitter.com/y1vRsNHytr

— CDC (@CDCgov) July 18, 2025