Fiscal de Florida invitó a denunciar a las expajeras indocumentadas en EE.UU.

Miami.- El fiscal general James Uthmeier pidió a las personas a denunciar a sus exparejas si se encuentran indocumentadas en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales indicó que “recientemente recibimos información de alguien cuyo ex abusivo se quedó en el país después de que venciera su visa de turista. Ahora está a punto de ser deportado”.

“Si su expareja se encuentra en este país sin documentos, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarle”, destacó Uthmeier.

We recently got a tip from someone whose abusive ex overstayed a tourism visa. He is now cued up for deportation.

If your ex is in this country illegally, please feel free to reach out to our office. We’d be happy to assist.

— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) July 22, 2025