Desfile de moda por una causa

Charlotte, NC.- Se viene una noche espectacular en Charlotte, llena de moda, diversión y recaudación de fondos, la Pasarela por las Causas se llevará a cabo el martes 16 de septiembre por la noche en el nuevo Ten Tenths Motor Club del Charlotte Motor Speedway. Este evento, fundado en 2009 por la difunta Fundación Sherry Pollex y Martin Truex Jr., será producido por Speedway Children’s Charities (SCC) en colaboración con HEARTest Yard de Greg Olsen, el Kyle & Samantha Busch Bundle of Joy Fund y la Fundación Kyle Larson.

Estrellas de la NASCAR y la NFL desfilarán junto a niños en un vibrante desfile de moda para recaudar fondos y visibilizar los programas que apoyan cada organización benéfica. Mientras los atletas profesionales desfilan, la atención se centra en los niños que luchan contra importantes problemas de salud.

Esta noche repleta de estrellas retoma el legado de Pollex de empoderar a los niños y brindarles a quienes enfrentan sus dificultades más difíciles la oportunidad de simplemente divertirse y ser niños. En los últimos 15 años, Catwalk ha recaudado más de 5 millones de dólares. Catwalk for Causes seguirá apoyando a organizaciones benéficas que marcan la diferencia en la vida de los niños necesitados de las Carolinas.

Presentado por el locutor de NASCAR y miembro de la junta directiva del SCC, Adam Alexander, y la veterana piloto y locutora de deportes de motor, Erin Evernham, el evento también contará con subastas en vivo y silenciosas, actuaciones musicales y una animada fiesta posterior.

Opiones sobre el evento

Greg Olsen, HEARTest Yard:

«Siempre agradecemos a los socios que desean colaborar y generar un mayor impacto juntos. Esperamos celebrar a nuestras familias con problemas cardíacos y apoyar otras causas increíbles en la comunidad de Charlotte».

Samantha Busch, Fundación Bundle of Joy

«Es un verdadero honor participar en la Pasarela por Causas para continuar el legado perdurable de Sherry de contribuir y apoyar a los demás. El Fondo Bundle of Joy se enorgullece de apoyar a estas valiosas organizaciones sin fines de lucro de Charlotte que realizan una labor significativa en nuestra comunidad. Kyle y yo estamos agradecidos de formar parte de esta noche de esperanza, amor e impacto para ayudar a mantener vivo el espíritu de compasión de Sherry para las familias que más lo necesitan».

Kyle Larson, Fundación Kyle Larson

«Katelyn y yo siempre hemos disfrutado participando en la Pasarela por una Causa. Es una de nuestras noches favoritas y un gran privilegio desfilar con niños increíbles. Estamos muy agradecidos de que Speedway Children’s Charities no solo continúe con la Pasarela, sino que se haya comprometido a expandirla para brindar la oportunidad de otorgar múltiples subvenciones a organizaciones locales que lo merecen. Nos honra que la Fundación Kyle Larson forme parte de la Pasarela por una Causa y esperamos colaborar con otros atletas de Charlotte y sus organizaciones sin fines de lucro para que esta sea una noche inolvidable. Para honrar la pasión y el alma de la Pasarela, la Fundación Kyle Larson donará su subvención a SherryStrong para continuar la visión y el legado de Sherry (Pollex)».

Marcus Smith, Speedway Children’s Charities

«La oportunidad de llenar una sala con amigos y familiares mientras recaudamos fondos y generamos un impacto positivo en los niños de las Carolinas es algo especial. Catwalk for Causes ofrece a los niños que enfrentan sus mayores dificultades una noche para brillar y sentir el cariño de cada persona presente. Cuando mis padres fundaron Speedway Children’s Charities, su esperanza era mejorar la vida de los niños necesitados. Al colaborar con estas organizaciones benéficas de gran impacto, Catwalk for Causes continuará con esa misión y nos honra organizar una noche tan significativa en Ten Tenths Motor Club».

Finalmente para obtener entradas, oportunidades de patrocinio o información adicional sobre la Pasarela por Causas 2025, visite https://www.speedwaycharities.org/events/charlotte/catwalk-for-causes/ .

