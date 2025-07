Más del 56% de los estadounidenses rechazan acciones migratorias de Trump

Washington.- Un reciente estudio reveló que al menos el 56% de los estadounidenses rechazan las acciones migratorias que está realizando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La encuesta realizada la cadena CBS se realizó con motivo a los seis meses de gestión de Trump en la Casa Blanca. Sin embargo, destaca que los niveles de popularidad han disminuido hasta el 42 %.

#ElDiarioHN #EEUU #imogracion #Politica #Trump El 56 % de estadounidenses desaprueba la gestión migratoria del presidente Donald Trump, cuyos niveles de popularidad han caído hasta el 42 %, según reveló una encuesta. VER MAS DETALLES AQUÍ → https://t.co/DKqJJyuZNH pic.twitter.com/N7mDmYhh00 — El Diario HN / Farah La Revista (@EldiarioHND) July 21, 2025

Detallaron que el estudio se realizó entre el 16 y el 18 de julio por el instituto demoscópico YouGov a 2.343 adultos. En donde señaló que aún cuenta con un 89% de aprobación en la base republicana.

De la misma manera, destacaron que ha disminuido el apoyo al programa de deportaciones masivas de inmigrantes un 59 %. Mientras que la política migratoria, sigue siendo popular entre el 91 % de los republicanos.

Casa Blanca destaca las acciones de Trump en estos seis meses

Por su parte, la Casa Blanca, en un comunicado destacó las acciones que ha efectuado el presidente Donald Trump en estos primeros seis meses de gestión. Entre ellos, destacan, el aumentó el salario neto de los estadounidenses hasta en $13.300 y canceló las prestaciones de al menos 1.4 millones de inmigrantes indocumentados que estaban manipulando el sistema.

De la misma manera, señalaron que el Congreso aprobó el histórico paquete de rescisiones del presidente Trump, que ahorrará a los contribuyentes $9 mil millones en fondos derrochadores con motivaciones políticas para estafas de ayuda exterior de la izquierda y programas sesgados de NPR y PBS.

Además resalaron que la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) detectó tan solo 6.070 inmigrantes indocumentados en la frontera sur en junio, lo que estableció un nuevo récord mínimo (un 15 % menos que el récord anterior establecido en marzo). También, ningún inmigrante indocumentado fue liberado en libertad condicional en EE. UU. en junio, en comparación con los 27.766 del año anterior.

Por último, destacaron que el presidente Trump firmó varias leyes históricas, como la Ley Genius, la Ley para Detener el Fentanilo, la Ley Laken Riley y la Ley Take It Down.

