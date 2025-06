Los Knights conectan cuatro jonrones y logran la victoria

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights aseguraron su cuarta victoria consecutiva y su quinta en sus últimos seis partidos con un triunfo de 7-6 sobre los Durham Bulls el martes 10 de junio por la noche. Charlotte recibió jonrones de cuatro jugadores diferentes y luego capitalizó la ventaja con un elevado de sacrificio en la parte alta de la novena entrada, camino a un exitoso primer juego de la serie.

Bryan Ramos abrió el marcador con un jonrón solitario en la parte alta de la segunda entrada. Los Bulls respondieron con un par de carreras en la parte baja de la entrada y tomaron ventaja de 2-1. Dominic Fletcher igualó el marcador para los Knights en la cuarta entrada con un doblete productor con dos outs que impulsó a Korey Lee .

Touch 'em all Tristan Gray!

We're all tied up 6-6 in the 7th inning! pic.twitter.com/R6b0sLZVG1

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) June 11, 2025