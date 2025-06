Demandan al estado de Washington por su nueva ley anticatólica

Washington.- El Departamento de Justicia demandó al Estado de Washington por el Proyecto de Ley Senatorial 5375, que viola el libre ejercicio de la religión de todos los católicos y exige a los sacerdotes católicos violar el secreto de confesión.

A través de un comunicado, detallaron que el Proyecto de Ley Senatorial 5375 aprobado en Washington “exige a los sacerdotes católicos violar sus votos de mantener el secreto de confesión que acompaña al sagrado rito de la confesión, lo que los expone a la excomunión inmediata de la Iglesia Católica”.

En este sentido, detallaron que “la demanda del Departamento de Justicia, las violaciones impuestas por esta nueva ley a todos los miembros practicantes de la Iglesia Católica, incluyendo a los sacerdotes católicos que administran el sacramento y a los penitentes católicos que participan en el rito, incluyen la privación del libre ejercicio de la religión bajo la Primera Enmienda y la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda”.

Justice Department Sues Washington State Over its new anti-Catholic law, Senate Bill 5375

