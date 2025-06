Gobernador Stein vetó dos leyes antimigrantes

Charlotte NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein vetó el viernes 20 de junio tres proyectos de ley, los cuales dos eran antinmigrantes. Así como también frenó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 318.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, detalló que los tres proyectos que frenó fueron: el Proyecto de Ley Senatorial 50, el Proyecto de Ley Senatorial 153. Al mismo tiempo resaltó que promulgó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 126.

Con respecto al Proyecto de Ley Senatorial 50, sostuvo que su veto fue a que “reduce la seguridad de los habitantes de Carolina del Norte y socava la tenencia responsable de armas. Por lo tanto, lo veto”.

“El proyecto de ley elimina los requisitos de capacitación asociados con los permisos de porte oculto y reduce la edad para portar un arma oculta de 21 a 18 años. Autorizar a adolescentes a portar un arma oculta sin ningún tipo de capacitación es peligroso. El proyecto de ley también dificultaría y haría menos segura la labor de un agente del orden público”, acotó.

Mientras que con respecto a su veto al Proyecto de Ley Senatorial 153, destacó que “también nos haría menos seguros, por lo que veto esta legislación. En un momento en que nuestras fuerzas del orden ya están sobrecargadas, este proyecto de ley desvía a los agentes estatales de sus funciones estatales y los obliga a actuar como agentes federales de inmigración”.

Today, I took action on four bills that came to my desk. Read more: https://t.co/liEonbhlgv

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) June 20, 2025