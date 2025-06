Trump sobre un posible ataque a Irán: Nadie sabe lo que voy a hacer

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto entre Israel e Irán, el cual se ha agudizado en los últimos días, en la que destacó que “nadie sabe lo que voy hacer”.

Estas declaraciones las ofreció el miércoles 18 de junio en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, en la que fue consultado sobre un ataque militar de Estados Unidos contra Irán, en la que respondió que “nadie sabe” cuál será finalmente su decisión.

“Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”, acotó Trump.

Además acotó que «no buscamos una guerra a largo plazo. Solo quiero una cosa: que Irán no pueda tener un arma nuclear. Eso es todo.»

@POTUS : "We're not looking for long-term war. I only want one thing — Iran cannot have a nuclear weapon. That's it."

De la misma manera, el primer mandatario afirmó que “puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto”.

“Durante 40 años han dicho ‘Muerte a Estados Unidos’, ‘muerte a Israel’, muerte a cualquiera que no les gustara. Han sido unos matones, matones de patio de colegio. Ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa” sentenció Trump.

"For 40 years, they've been saying 'death to America,'" says @POTUS on Iran.

"If you go back 15 years, I was saying we CANNOT let Iran have a nuclear weapon."

June 18, 2025