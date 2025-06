Redada culmina con múltiples cargos contra joven de 19 años

Charlotte, NC.- Una extensa operación policial contra la presunta venta ilegal de drogas en Charlotte, concluyó el pasado 23 de mayo con la detención de Willie Morrow, un joven de 19 años, vinculado a posesión de estupefacientes, armas de fuego y un vehículo robado. Ahora recibió múlitples cargos de acuerdo al CMPD.

In February 2025, Steele Creek Crime Reduction Unit (CRU), with assistance from Central CRU, began investigating suspected illegal drug activity in Uptown parking lots, identifying a suspect vehicle.

In March, officers attempted a traffic stop on the suspect vehicle, but the… pic.twitter.com/wsa5PdFhZS

— CMPD News (@CMPD) June 16, 2025