Cómo ver: Charlotte FC vs. Philadelphia Union

Charlotte, NC.- El sábado 14 de junio continúa la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) con un esperado enfrentamiento entre el Philadelphia Union y Charlotte FC. El partido se disputará a las 8:30 p. m. en el Subaru Park y podrá verse en vivo a través del Pase de Temporada de la MLS en Apple TV.

