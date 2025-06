Anuncian nuevos integrantes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización

Washington.- El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., nombró a ocho nuevos asesores para el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP).

Estos nuevos nombramientos se originan luego de la destitución recientemente de 17 miembros que integraban el panel anterior.

En este sentido, a través de diversos medios de comunicación se conoció el nombramiento Robert Malone, quien es un exinvestigador de la tecnología de vacunas de ARNm. Además, ha generado polémicas por sus declaraciones por las vacunas contra el Covid-19.

Entre otros nombramientos está el de Martin Kulldorff, quien es coautor de la Declaración de Great Barrington, el cual es un documento que en 2020 originó fuertes críticas por los confinamientos por considerar que causaban “daños irreparables”.

Por otro lado, a través de las redes sociales de Kennedy se conoció la jutamentación de Jim O’Neill como su adjunto en el Departamento de Salud.

A través de un video destacó que “la amplia experiencia de Jim O’Neill en Silicon Valley y en el gobierno lo convierte en la persona ideal para convertir al HHS en un centro de innovación tecnológica”.

