Charlotte, NC.- La lluvia obligó a suspender el partido programado para la noche del jueves 8 de mayo entre los Charlotte Knights y los Memphis Redbirds en el Truist Field. Como alternativa, ambos equipos disputarán una doble jornada el próximo sábado 10 de mayo.

UPDATE: Tonight's game between the @memphisredbirds and the Charlotte Knights has been postponed.

It will be made up on Saturday, May 10th as part of a doubleheader beginning at 12:05pm. Each game will be 7 innings and one ticket allows entry to both games.

Fans can exchange… pic.twitter.com/YZGHMnTuEf

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) May 9, 2025