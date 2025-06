Dentro de la logística del espectáculo de NASCAR rumbo a México

Charlotte, NC.- Después de meses de preparación y anticipación, NASCAR ya tiene todo listo y está en camino hacia el sur de la frontera para la visita inaugural de la Cup Series a la Ciudad de México.

Los transportistas salieron a la carretera desde el garaje del Michigan International Speedway el domingo 8 de junio por la noche aproximadamente a las 7:30 ET, cargados con lo que necesitarán para la Viva México 250 del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez (3 pm ET, Prime Video, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio), la primera carrera de puntos internacional de la serie desde 1952. Pero en realidad, este viaje comenzó hace meses.

Desde 2001, el calendario de la Copa ha incluido 38 carreras, un circo ambulante que se desplaza semana tras semana desde los talleres de Carolina del Norte a los hipódromos de todo Estados Unidos y viceversa con la precisión de un reloj. La rutina se convirtió en eso, en una rutina, y a veces puede darse por sentada. Considérenla una excepción.

Un gran número de personas en toda la industria de NASCAR han estado trabajando incansablemente para coordinar adecuadamente un esfuerzo internacional único.

El vicepresidente de operaciones de carreras de NASCAR, Tom Bryant, y Steve Beres, director general de operaciones de carreras, han estado trabajando a toda máquina en este proyecto desde febrero, aunque la planificación comenzó incluso antes. Y si bien los equipos siguen siendo responsables de traer sus artículos esenciales, es el organismo regulador el que debe garantizar que todo salga según lo previsto.

“Somos responsables de todo”,dijo Bryant a NASCAR.com. “Se trata de la gente. Del equipo. De toda la logística para apoyar todo eso. De la seguridad. Requiere mucha planificación de contingencia porque, bueno, vamos a estar muy lejos de nuestra base, ¿verdad? No estamos en North Wilkesboro, desde donde podemos regresar a Charlotte a recoger piezas. Eso es imposible. Así que cada aspecto del fin de semana del evento debe estar planificado, coordinado, con los recursos necesarios y listo para funcionar”.

Aquí es donde los 21 años de Bryant en el Ejército de los Estados Unidos resultan especialmente útiles. Entre 1993 y 2014, Bryant estuvo destacado varias veces en Irak y Afganistán.

“Me gusta pensar que la experiencia que tuve al trasladar una brigada de la 101.ª División Aerotransportada de Fort Campbell, Kentucky, a Irak, sin duda me permitió aprender algunas lecciones que pude aplicar a esta operación”, dijo Bryant. “Y ese ha sido nuestro enfoque. Mi enfoque, desde la perspectiva de las operaciones de carrera, es que esto es una operación. No es un evento. No es una carrera. Es una operación. He utilizado muchos elementos del proceso de toma de decisiones y planificación militar para integrar todo esto. Funciona de maravilla. Está comprobado, y solo tuve que cambiar algunas palabras y reducir algunos acrónimos”.

Un acrónimo que sigue siendo relevante es PACE.

“Usamos el método de planificación PACE”, dijo, “lo que significa que tenemos un plan principal, un plan alternativo, un plan de contingencia y un plan de emergencia. Así que tenemos tres planes de respaldo para todo lo que hacemos. En realidad, creo que la mayoría de las cosas que hemos planeado saldrán aproximadamente como las planeamos. Pero habrá incidentes imprevistos y situaciones que nos obligarán a hacer ajustes. Intentamos analizar con mucha antelación todas esas posibles situaciones y planificar cómo reaccionaremos ante ellas para que, a la hora de ejecutarlas, simplemente cumplamos con nuestro deber”.

Mientras Bryant dirigía la planificación, Beres ha estado muy ocupado gestionando todo lo relacionado con los camiones de los equipos. Con 28 años de experiencia en el Departamento de Policía de Daytona Beach, 13 años en equipos SWAT y siete como subjefe de policía, Beres conoce la coordinación necesaria para lograr hazañas importantes, y ha sido realmente importante.

Con información de NASCAR