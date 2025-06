EE.UU. sancionó a los hijos fugitivos del «Chapo» Guzmán

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, quienes se encuentran fugitivos.

A través de un comunicado, detallaron que “Los Chapitos” pertenecen a una poderosa facción del Cártel de Sinaloa, con sede en México, que facilita el tráfico y la producción ilícita de fentanilo.

“Los laboratorios controlados por Los Chapitos son responsables de introducir fentanilo en pastillas falsificadas fabricadas por el Cártel de Sinaloa y traficadas a Estados Unidos. Hombres armados vinculados al Cártel de Sinaloa también estuvieron involucrados en el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets, ocurrido el 18 de octubre de 2024 en Sonora, México”, indicó el comunicado.

En este sentido, indicaron que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada”.

