Trump afirma que Musk «perdió la cabeza» y no quiere hablar con él

Washington.- A juicio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el empresario multimillonario Elon Musk, “perdió la cabeza”, tras las publicaciones realizadas por las redes sociales.

Durante una entrevista desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el primer mandatario sostuvo que por ahora “no está particularmente” interesado en entablar un dialogo con su exaliado desde el inicio de su campaña.

Cuando fue consultado por la pelea que hay entre ambos, Trump afirmó que “¿Te refieres al hombre que ha perdido la cabeza?”. Al mismo tiempo, destacó que Musk en las últimas horas ha buscado tener un encuentro con él, pero por ahora no es el momento.

Por otro lado, el empresario reveló el jueves 5 de junio que el actual presidente de EE.UU. Donald Trump, estaría figurando en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein.

“Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”, afirmó Musk.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025