Agentes migratorios realizaron redadas en Los Ángeles

Los Ángeles.- Agentes migratorios ejecutaron desde la tarde del viernes 6 de junio diversas redadas en la ciudad de Los Ángeles, buscando a migrantes indocumentados.

Organizaciones de defensores de migrantes indicaron a los medios de comunicación que al menos tres grandes operativos se realizaron en comunidades latinas de la ciudad.

BREAKING: ICE raid on migrant workers in downtown Los Angeles, using tear gas and flash bangs on crowds of outraged community members. FBI agents were seen assisting the raid. pic.twitter.com/vV9dCFyzZp

— BreakThrough News (@BTnewsroom) June 6, 2025