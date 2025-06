Trump manifestó su decepción por declaraciones de Elon Musk

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su decepción por las recientes declaraciones del multimillonario Elon Musk.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario afirmó que “Elon estaba agotándose, le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar Autos Eléctricos que nadie más quería (que él sabía desde hacía meses que iba a do!) , ¡y simplemente se volvió LOCO!”.

Donald J. Trump Truth Social 06.05.25 02:37 PM EST

Elon was “wearing thin,” I asked him to leave, I took away his EV Mandate that forced everyone to buy Electric Cars that nobody else wanted (that he knew for months I was going to do!), and he just went CRAZY!

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 5, 2025