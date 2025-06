Tom Cruise recibe un nuevo récord Guinees

Washington.- El reconocido actor estadounidense, Tom Cruise recibió un nuevo récord Guinees, tras su nueva película Misión Imposible: Sentencia final.

A través de un comunicado de la organización se conoció que Cruise con 62 años de edad logró la marca por realizar la mayor cantidad de saltos en paracaídas en llamas durante su último film.

Destacaron que durante la filmación Cruise saltó 16 veces desde un helicóptero a más de 2.000 metros de altura. “La estrella saltó atado a un paracaídas precargado con combustible y prendido fuego. Antes de cortar los restos carbonizados del primer paracaídas y desplegar con seguridad uno de repuesto”.

“Ningún otro actor o especialista se ha acercado a semejante cantidad de saltos mortales. Su dedicación fue recompensada con el título de récord el 4 de junio”, afirmó.

Most burning parachute jumps by an individual – 16🪂🔥

Congratulations @TomCruise 👏 pic.twitter.com/AkHBtKFlrP

— Guinness World Records (@GWR) June 5, 2025