“Lilo y Stitch” rompió récord en EE.UU. en sus primeros días de estreno

Washington.- La tan esperada película de Disney “Lilo y Stitch” rompió récord en los cines de Estados Unidos durante sus primeros días de estreno.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la películade versión en acción real del clásico de Disney recaudó 145,5 millones de dólares, en estos últimos días.

De la misma manera, destacaron que superó todas las expectativas, ya que se convirtió en la segunda mayor apertura del año.

Es de mencionar, también que durante el fin de semana feriado, por motivo al Memorial Day, se contabilizó un incremento significativo en las personas que asistieron estos días al cine.

off the leash and into theaters#LiloAndStitch is NOW PLAYING in theaters! https://t.co/ITHCwmg10R pic.twitter.com/cNRHJzq5Ih

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) May 23, 2025