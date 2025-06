Elon Musk vuelve a criticar duramente las políticas económicas de Trump

Washington.- El empresario multimillonario, Elon Musk volvió a criticar las políticas económicas de la administración de Donald Trump, las cuales se están discutiendo en el congreso.

En una publicación en su cuenta en la red social X, Musk manifestó que “lo siento, pero ya no aguanto más. Este enorme, escandaloso y desmesurado proyecto de ley de gastos del Congreso es una abominación asquerosa”.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.

This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.

Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025