ICE arrestó a la familia del atacante en Colorado

Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció el arresto de la familia del atacante en Colorado.

Medios de comunicación indicaron que los agentes federales se llevaron a la esposa y cinco hijos que se encontraban en Estados Unidos.

Noem en sus redes sociales, señaló que agentes migratorios “se están llevando a la familia del presunto terrorista y extranjero ilegal de Boulder, Colorado, Mohamed Soliman, bajo custodia de ICE”.

“Este terrorista será procesado con todo el rigor de la ley. Estamos investigando hasta qué punto su familia sabía de este atroz ataque, si lo conocían o si lo apoyaron”, destacó Noem.

Today, @DHSgov and @ICEGov are taking the family of suspected Boulder, Colorado terrorist, and illegal alien, Mohamed Soliman, into ICE custody.

This terrorist will be prosecuted to the fullest extent of the law. We are investigating to what extent his family knew about this… pic.twitter.com/fcjMiyWil7

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) June 3, 2025