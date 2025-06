California.- El multimillonario Elon Musk anunció durante el fin de semana, su nueva plataforma de mensajería denominada XChat.

A través de su cuenta en la red social X, destacó que la nueva aplicación se basará principalmente en el cifrado de datos «al estilo de bitcóin».

«El nuevo XChat se lanza con cifrado, mensajes que desaparecen y la posibilidad de enviar cualquier tipo de archivo. Además, llamadas de audio y video», destacó.

You can do audio/video calls without a phone number across all platforms

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025