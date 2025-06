Joven muerto, oficial herido y un homicidio en Union County

Monroe, NC.- Union County vivió una madrugada el domingo 01 de junio, marcada por la violencia tras una serie de hechos que comenzaron con una persecución policial y terminaron con la muerte de un sospechoso y la confirmación de un homicidio en Indian Trail. Las autoridades investigan los eventos que conectan ambos casos.

Todo comenzó alrededor de la 1:44 a.m., cuando oficiales del Departamento de Policía de Monroe intentaron detener un vehículo sospechoso en Old Charlotte Highway. El conductor, identificado como Joshua Sikes, de 18 años de edad, no acató la orden de alto y emprendió la fuga. Durante la breve persecución, Sikes disparó contra los agentes e hirió a uno de ellos. El oficial recibió atención médica y permanece estable en el hospital.

Lee también: CMPD investiga varios homicidios ocurridos en horas recientes

Sikes abandonó el auto y corrió hacia una zona boscosa. Las unidades policiales desplegaron un operativo de búsqueda. Minutos después, encontraron a Sikes armado en el bosque. El joven volvió a disparar contra los oficiales y cayó abatido por los disparos de respuesta.

Horas más tarde, aproximadamente a las 6:00 a.m., una llamada al 911 alertó sobre un hombre baleado dentro de una residencia en el bloque 2000 de Astoria Drive, en Indian Trail. Agentes de la Oficina del Sheriff de Union County hallaron sin vida a Alvin Parson, de 23 años de edad, con una herida de bala.

Los investigadores vincularon rápidamente a Joshua Sikes con la muerte de Parson. Según la evidencia, el sospechoso habría asesinado a Parson antes de huir en el vehículo que más tarde motivó la persecución. Las autoridades creen que intentaba evadir su captura cuando se topó con los oficiales de Monroe.

La Oficina del Sheriff de Union County lidera la investigación por el homicidio de Parson, mientras que la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte (NCSBI) se encarga del análisis del tiroteo en el que participó personal policial.

Lee también: CMPD investiga dos homicidios ocurridos durante el fin de semana

El sheriff Eddie Cathey emitió un mensaje contundente sobre la gravedad de los hechos: “Estos eventos nos recuerdan el peligro constante que enfrentan nuestros agentes. La violencia puede surgir en cualquier momento. Lamentamos profundamente la pérdida de Alvin Parson y reconocemos el valor del oficial herido en cumplimiento de su deber”.

Cualquier persona con información puede comunicarse con la Oficina del Sheriff al (704) 283-3789, Union County Crime Stoppers al (704) 283-5600 o con la línea del SBI al 1-800-334-3000.

Video: INVESTIGAN HOMICIDIO EN EL NOROESTE DE CHARLOTTE