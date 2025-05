Charlotte, NC.- Se hizo pública una acusación federal en un tribunal federal de Charlotte, acusando a Xana Dayanae Dove, expolicía de Gastonia, de compra de armas de fuego a escondidas, anunció Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Dove, de 28 años de edad y residente de Charlotte, fue arrestada el jueves y puesta en libertad bajo fianza tras su primera comparecencia ante el magistrado federal David C. Keesler.

Former Gastonia police officer charged with straw purchasing a firearm appears in federal court after arrest.

w/ @FBICharlotte @ATFCharlotte @HSI_Charlotte https://t.co/kHlONwS5vC

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) May 30, 2025