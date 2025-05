Elon Musk anunció su renuncia al gobierno de Trump

Washington.- El empresario multimillonario, Elon Musk anunció su renuncia al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), tras sentirse “decepcionado” por las medidas económicas que ha implementado el gobierno de Donald Trump.

A través de sus redes sociales, indicó que “a medida que mi período programado como Empleado Especial del Gobierno llega a su fin”.

De la misma manera, agradeció al presidente Trump “por la oportunidad de reducir el gasto innecesario”

“La misión de DOGE sólo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno”, afirmó Musk.

Por su parte, el primer mandatario estadounidense aún no se ha pronunciado sobre la renuncia de uno de sus principales asesores desde que inició la campaña para su segundo mandato presidencial.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025