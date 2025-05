Trump asistió a la ceremonia del Memorial Day

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del vicepresidente JD Vance estuvieron presente en los actos efectuados en el Memorial Day.

Desde la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, las principales autoridades del gobierno de Trump, colocaron una ofrenda floral en honor al Día de los Caídos.

.@POTUS lays a wreath on the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery in honor of Memorial Day. pic.twitter.com/J61Gz9HSZr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 26, 2025

Luego, en compañía del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asistieron a la ceremonia, en la que estaban presente decenas de personas, así como también otras autoridades de la administración Trump.

.@POTUS, @VP, @SecDef, and the Chairman of @thejointstaff arrive for the annual Memorial Day tribute at Arlington National Cemetery pic.twitter.com/nLljZ1JJi3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 26, 2025

Durante la ceremonia, el general Dan «Razin» Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, en el Día de los Caídos afirmó que «es en la vida de los caídos y sus familias donde nos queda un estandarte por el que vivir, un deber que todos debemos cumplir, un deber de llevar la antorcha con deber, valentía y amor a la patria».

Gen. Dan "Razin" Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, on Memorial Day: "It's in the lives of the fallen and their families that we're left a standard to live by — a charge for us all to keep, a charge to carry the torch forward with duty, courage, and love of country." pic.twitter.com/tGoLl2DjKt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 26, 2025

Mientras que Hegseth, destacó que “esta es la historia de lo desconocido: la historia del soldado caído a quien nos hemos reunido hoy para honrar… Respondió al llamado, luchó y murió por esta República; el sacrificio máximo de un pueblo libre”.

.@SecDef delivers remarks at Arlington National Cemetery: “This is the story of the unknown — the story of the fallen soldier who we have gathered today to honor… He answered the call, fought, and died for this Republic; the ultimate sacrifice of a free people." pic.twitter.com/xzoedqctaZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 26, 2025

Trump agradeció la batalla de todos los caídos

Por último, el presidente Trump durante su discurso se refirió que «cada Familia Estrella Dorada lucha una batalla mucho después de haber ganado la victoria, y hoy, los levantamos y los mantenemos en alto».

Ver más: Trump reitera su promesa de encontrar los niños desaparecidos

Recordó que “unos pocos elegidos lo dieron todo en el altar de la libertad: se lanzaron al crisol de la batalla, se lanzaron a los fuegos del infierno, cargaron hacia el valle de la muerte y se elevaron a los brazos de los ángeles”.

.@POTUS: A chosen few have given all on the altar of freedom — they plunged into the crucible of battle, stormed into the fires of hell, charged into the valley of death, and rose into the arms of angels. pic.twitter.com/x8DCTWY3gm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 26, 2025

“En cada hora de peligro y cada momento de crisis, los guerreros estadounidenses han dejado atrás las bendiciones del hogar y la familia para responder al llamado de su nación… Esta mañana, rendimos homenaje a sus hazañas inmortales”, afirmó Trump.

.@POTUS: “In every hour of peril and every moment of crisis, American warriors have left behind the blessings of home and family to answer their nation’s call… This morning, we pay tribute to their immortal deeds.” pic.twitter.com/DsUpP2dNKZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 26, 2025

Asimismo, el primer mandatario, destacó que “desde Bunker Hill hasta Bastogne, desde Cantigny hasta Coral Sea, desde Gettysburg hasta Guadalcanal, y desde Concord hasta Kabul, los mejores y más valientes de Estados Unidos han luchado, sangrado y muerto para que pudiéramos tomar la antorcha de la libertad, alzarla en alto y llevarla adelante”.

.@POTUS: “From Bunker Hill to Bastogne, Cantigny to Coral Sea, from Gettysburg to Guadalcanal, and Concord to Kabul, America’s best and America’s bravest have fought, bled, and died so that we could pick up the torch of liberty, raise it high — and carry it onward.” pic.twitter.com/UNfKZ2mTba — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 26, 2025

Video: ¡Las autoridades estarán observando! Usa el cinturón