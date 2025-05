York, SC.- En Carolina del Sur, disfrutar de una bebida y navegar por lagos o ríos no está prohibido. Sin embargo, conducir una embarcación bajo los efectos del alcohol o las drogas representa una infracción grave con consecuencias legales importantes. La ley estatal establece con claridad que, aunque los pasajeros pueden consumir alcohol, los operadores de botes motorizados o veleros deben mantenerse sobrios, según indicó York County Sheriff’s Office, SC.

In South Carolina, you can drink alcohol on the water, but you cannot operate a motorized boat or sailboat while under the influence of alcohol or drugs. If you break this law, you could face heavy fines, jail time, and a boating suspension. #YCSONews #LakeWylie pic.twitter.com/5UOdcZ3tYi

— York County Sheriff (@YCSO_SC) May 26, 2025