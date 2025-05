Charlotte, NC.- Dos personas sufren quemaduras, una en estado crítico. Todo comenzó con una llamada al 911 encendió las alarmas del Charlotte Fire Department el lunes 26 de mayo por la mañana. A las 11:18 a. m., la estación recibió el reporte de un posible incendio en la cuadra 600 de Echodale Road. La información inicial no detallaba el tipo de fuego, pero los equipos de emergencia actuaron con rapidez.

Charlotte Fire Responds to Burn Injury Incident on Echodale Road

At 11:18 a.m., Charlotte Fire responded to a call originally reported as an unknown type of fire in the 600 block of Echodale Road. Upon arrival, firefighters from Engine 12 immediately began patient care for two… pic.twitter.com/M73kzyZ7H1

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) May 26, 2025