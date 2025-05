Primer vuelo con autodeportados de EE.UU. llegó a Honduras y Colombia

Texas.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutó el primer vuelo con migrantes que decidieron autodeportarse con la aplicación CBP Home.

Indicaron que el primer vuelo contó 64 migrantes salió desde Houston con destino a Honduras y Colombia.

En el comunicado, destacaron que “este fue un vuelo chárter voluntario, no una operación de control de inmigración del ICE. A todos los participantes se les ofrecieron los mismos beneficios que a cualquier extranjero indocumentado que se autodeporta utilizando la aplicación CBP Home”.

De la misma manera, destacaron que los migrantes que se autodeportaron “recibieron asistencia para viajes, un estipendio de $1,000 y preservaron la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos algún día”.

“Este vuelo chárter es una de las primeras medidas que el Departamento ha tomado para cumplir con la reciente proclamación del presidente Trump de crear el Proyecto Regreso a Casa”, afirmó el DHS.

Por otro lado, destacaron que 38 migrantes llegaron a Honduras, en donde recibieron una cálida bienvenida por parte de su gobierno y sus familiares.

Today, @DHSgov conducted its first Project Homecoming charter flight of 64 individuals who voluntarily chose to self-deport to their home counties of Honduras and Colombia. If you are here illegally, use the CBP Home App to take control of your departure and receive financial… pic.twitter.com/xVv5JtrbKs

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 19, 2025