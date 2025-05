El DHS se pronunció sobre la repatriación de la niña a Venezuela

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se pronunció sobre la deportación a Venezuela de la niña de 2 años que se encontraba en custodia en el país.

En sus redes sociales, el DHS explicó que la menor de edad permaneció 302 días bajo custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados, debido a presuntos delitos que tienen sus padres, especialmente por estar vinculados a la banda delictiva del Tren de Aragua (TDA).

This child was in the custody of Office of Refugee Resettlement for 302 days. The child’s mother, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, oversees recruitment of young women for drug smuggling and prostitution for Tren de Aragua. For the child’s safety, she was not removed with the… pic.twitter.com/pwcUXw4IAk

— Homeland Security (@DHSgov) May 15, 2025