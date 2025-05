WhatsApp lanza una actualización sobre “Privacidad avanzada de Chat”

California.- La reconocida plataforma de mensajería “ WhatsApp” lanzó su ultima actualización basada en la “Privacidad avanzada de Chat”.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la nueva actualización tiene como objetivo ofrecer nuevas herramientas diseñadas para tener un nivel superior de seguridad al interactuar con sus contactos.

De la misma manera, destacaron que la nueva función impedirá la difusión no autorizada de sus conversaciones.

En este sentido, WhatsApp, detalló que la nueva actualización estará disponible tanto para dispositivos Android como iOS. “El objetivo principal de esta actualización es proporcionar una capa adicional de protección para las conversaciones más sensibles, trascendiendo el bloqueo tradicional del dispositivo”, resaltó el comunicado.

Ver más: WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos desde mayo

Por otro lado, la nueva actualización «Privacidad avanzada de chat» se basarán métodos de autenticación biométrica, como la huella digital o el reconocimiento facial.

your locked chats aren’t gone, just hidden

reveal them by typing your secret code into search

— WhatsApp (@WhatsApp) May 7, 2025