Primer ministro de Canadá se reunirá con Trump en la Casa Blanca

Toronto.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que el próximo martes 6 de mayo viajará a Estados Unidos, para reunirse con el presidente Donald Trump.

A través de su cuenta en la red social X destacó que el encuentro “nos centraremos en abordar las presiones comerciales inmediatas y la futura relación económica y de seguridad entre nuestras dos naciones soberanas”.

Ver más: Sheinbaum sostuvo una conversación «muy positiva» con Trump

De la misma manera, durante una rueda de prensa, el líder canadiense sostuvo que “nuestro enfoque será tanto en las presiones comerciales inmediatas y la futura más amplia relación económica y de seguridad entre nuestras dos naciones soberanas”.

President Trump and I have agreed to meet next Tuesday in Washington.

We’ll focus on addressing immediate trade pressures — and the future economic and security relationship between our two sovereign nations.

— Mark Carney (@MarkJCarney) May 2, 2025