Washington.- La Casa Blanca anunció que el gobierno de Donald Trump y Ucrania firmaron un acuerdo de alianzas económicas.

A través de un comunicado publicado por la Casa Blanca, indicaron que el acuerdo histórico fue firmado el miércoles 30 de abril, el cual se basará en la reconstrucción y el éxito económico a largo plazo de Ucrania.

Este acuerdo constituye una alianza de plena colaboración entre nuestras naciones, de la que se beneficiarán tanto Estados Unidos como Ucrania. Además, representa la participación económica de Estados Unidos en la garantía de un futuro libre, pacífico y soberano para Ucrania”, destacó el escrito.

De la misma manera, señalaron que buscan fortalecer la alianza estratégica entre Estados Unidos y Ucrania para la reconstrucción y modernización a largo plazo, en respuesta a la destrucción a gran escala causada por la invasión rusa.

Por otro lado, la Casa Blanca, detalló que el “Departamento del Tesoro y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (CFD) de Estados Unidos colaborarán con el Gobierno de Ucrania para definir la gobernanza y avanzar en esta importante alianza. La DFC de Estados Unidos colaborará con la Agencia Estatal de la Organización de Ucrania para el Apoyo a las Asociaciones Público-Privadas, ambas con el respaldo de sus respectivas naciones”.

