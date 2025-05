Acusan a dos jóvenes por operar empresa de explotación infantil

Washington.- El Departamento de Justicia acusó a dos jóvenes de operar una empresa internacional de explotación infantil en relación con la red extremista violenta nihilista (NVE) conocida como 764.

A través de un comunicado, indicaron que los detenidos fueron identificados como Leonidas Varagiannis, también conocido como War, de 21 años, ciudadano estadounidense residente en Salónica, Grecia, y Prasan Nepal, también conocido como Trippy, de 20 años, de High Point, Carolina del Norte.

Detallaron que Nepal fue arrestado el 22 de abril en Carolina del Norte, Mientras que Varagiannis fue detenido el 29 de abril en Grecia.

Ver más: El alcohol está presente en 1 de cada 7 muertes por sobredosis en NC

Según la declaración jurada revelada en el Distrito de Columbia, “764 es una red violenta en línea que busca destruir la sociedad civilizada mediante la corrupción y la explotación de poblaciones vulnerables, que a menudo incluyen a menores. Los objetivos aceleracionistas de la red 764 incluyen el malestar social y la caída del orden mundial actual, incluido el gobierno de Estados Unidos”.

“Los acusados participaron en una organización criminal coordinada y lideraron un subgrupo central dentro de 764, conocido como 764 Inferno, que operaba a través de aplicaciones de mensajería cifrada. Según se alega, dirigieron, participaron y, de otro modo, causaron la producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), y facilitaron la captación, manipulación y extorsión de menores”, indicó el comunicado de prensa.

De la misma manera, detallaron que “Varagiannis y Nepal presuntamente ordenaron a sus víctimas que cometieran actos de autolesión y cometieron tormento psicológico y violencia extrema contra menores. La declaración jurada alega que el grupo se dirigía a niños vulnerables en línea, obligándolos a producir contenido degradante y explícito bajo amenaza y manipulación. Este contenido incluye señales de corte y señales de sangre con las que los menores se grababan símbolos en el cuerpo”.

Leaders of 764 Arrested and Charged for Operating Global Child Exploitation Enterprise https://t.co/OMLwxvkWqV@FBIWFO @NewYorkFBI pic.twitter.com/40Ow7hbp95

— FBI (@FBI) April 30, 2025