Londres.- La reconocida cantante norteamericana Madonna, anunció que hizo las paces con Elton John, luego de décadas de enfrentamiento público.

A través de sus redes sociales Madonna, afirmó que “¡Por fin enterramos el hacha!”. Al mismo tiempo, recordó que “¡Fui a ver a Elton John actuar en SNL este fin de semana! ¡GUAU! Recordé cuando estaba en el instituto: ¡me escapé de casa una noche para ver a Elton en directo en Detroit!”.

“Fue una actuación inolvidable que me ayudó a comprender el poder transformador de la música”, afirmó la cantante.

Afirmó que el perdón es una herramienta poderosa

De la misma manera, precisó que “verlo actuar en el instituto cambió el curso de mi vida. Siempre me había sentido como un marginado mientras crecía, y verlo en el escenario me ayudó a comprender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado. De hecho, era esencial”.

“Durante décadas me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartiera públicamente su antipatía hacia mí como artista. No lo entendía. Me dijeron que Elton John era el artista invitado en SNL y decidí ir” acotó Madonna.

Asimismo, resaltó que “cuando lo conocí, lo primero que dijo fue perdóname y el muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En cuestión de minutos, nos estábamos abrazando. Entonces me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar. ¡Fue como si todo se cerrara! Y puedes decirle a todo el mundo: Esta es tu canción”.

