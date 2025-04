Protestan en EE.UU. contra las medidas de Trump

Washington.- Miles de personas en más de 50 ciudades de Estados Unidos salieron a las calles el fin de semana, para rechazar las medidas que ha implementado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A través de las redes sociales, se conoció que las manifestaciones fueron denominadas “Manos Fueras”, en la que la se evidenció que las concentraciones participaron miles de personas.

Entre las concentraciones con más personas fueron en Boston, Massachusettf. Así como también protestaron que Providence, Concord, New Hampshire, entre otros lugares.

Asimismo, a través de los videos se pudo observar la multitud de personas que salieron en Chicago, Colorado y New York.

Medios de comunicación señalaron que los protestantes salieron a las calles para rechazar principalmente el recorte de fondos federales para Medicaid, la seguridad social y otros programas de los que dependen las personas trabajadoras.

De la misma manera, muchas personas exigieron el fin de los ataques contra inmigrantes, personas trans y otras comunidades.

Al respecto, el senador Bernie Sanders utilizó sus redes sociales para apoyar a los que salieron a protestar, bajo el lema “Acción sin Manos. “No permitiremos que los multimillonarios obtengan enormes exenciones fiscales mientras se recortan Medicaid y otros programas. Y ganaremos”, afirmó.

Congratulations to all those who took to the streets on this Hands off Day of Action.

Americans will stand tall against Oligarchy, Authoritarianism and Kleptocracy. We will not allow billionaires to get huge tax breaks while Medicaid and other programs are cut. And we will win. pic.twitter.com/8pGwA8Ogt3

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 5, 2025