Incendio en centro de adultos mayores al sur de Charlotte

Charlotte, NC.- Un incendio estructural registrado en un centro de adultos mayores ubicado en 5800 Fairview Rd., Charlotte, fue contenido rápidamente gracias al sistema de rociadores del edificio, evitando que las llamas se propagaran más allá de una sola unidad. El siniestro dejó una persona desplazada según el Charlotte Fire.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 5800 Fairview Rd. Incident controlled 55 minutes. One patient being evaluated. The Charlotte Fire Investigation Task Force is working to determine the cause of the fire.

