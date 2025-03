Gobierno de Trump desclasificó los archivos del asesinato de Kennedy

Washington.- El gobierno de Donald Trump desclasificó el martes 18 de marzo los documentos sobre el asesinato del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, a sus 46 años, en 1963.

A través de la página web los Archivos Nacionales de Estados Unidos, indicaron que el portal “se creó en respuesta a la Orden Ejecutiva 14176, titulada Desclasificación de los Registros Relativos a los Asesinatos del Presidente John F. Kennedy, el Senador Robert F. Kennedy y el Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., firmada por el Presidente Donald J. Trump el 23 de enero de 2025”.

De la misma manera detallaron que “la Colección de Registros del Asesinato del Presidente John F. Kennedy consta de más de seis millones de páginas de registros, fotografías, películas, grabaciones de sonido y artefactos”.

“Esta página web albergará los documentos y objetos ya publicados de la Colección y será el futuro hogar de los documentos y objetos que se publiquen”, destacó el portal web.

Al respecto, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional del gobierno de Trump, señaló en su cuenta en la red social X que “el presidente Trump inaugura una nueva era de máxima transparencia. Hoy, siguiendo sus instrucciones, los Archivos del Asesinato de JFK, previamente censurados, se hacen públicos sin censura. Promesas hechas, promesas cumplidas”.

President Trump is ushering in a new era of maximum transparency. Today, per his direction, previously redacted JFK Assassination Files are being released to the public with no redactions. Promises made, promises kept. https://t.co/UnG1vkgxjX pic.twitter.com/XBbkQfz4Bx

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) March 18, 2025