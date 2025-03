Detienen en Texas a uno de los delincuentes más buscado

Texas.- Uno de los delincuentes más buscado por delitos sexuales fue detenido por las autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las autoridades policiales indicaron en sus redes sociales que el detenido fue identificado como Raymond Trejo, de 35 años, quien es el delincuente sexual más buscado del estado.

Sobre el procedimiento se conoció que se registró el 12 de marzo en la localidad de Stilwell en Oklahoma.

CAPTURED: Texas 10 Most Wanted Sex Offender in Oklahoma

Thanks to the work of law enforcement Texas 10 Most Wanted Sex Offender Raymond Trejo is back in custody. Authorities arrested Trejo in Stilwell, Okla. on March 12. A Crime Stoppers reward will be paid in his arrest.

Read… pic.twitter.com/RZjHaSrmBx

— Texas DPS (@TxDPS) March 17, 2025