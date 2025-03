Casa Blanca: decreto de juez federal carece de «fundamento legal»

Washington.- El gobierno de Donald Trump afirmó que el decreto del juez federal para impedir la deportación de venezolanos a El Salvador carece “de fundamento legal”.

A través de un comunicado, emitido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “la Administración no se negó a cumplir una orden judicial. Ésta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de TdA (siglas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados ​​del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no chocan”.

The Administration did not ‘refuse to comply’ with a court order. The order, which had no lawful basis, was issued after terrorist TdA aliens had already been removed from U.S. territory. The written order and the Administration’s actions do not conflict. Moreover, as the Supreme… https://t.co/DnjUsuWTLH

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 17, 2025