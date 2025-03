Charlotte, NC.- Patrick Agyemang y Tim Ream, del Charlotte FC, están convocados a la selección masculina de Estados Unidos para la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025. El dúo de CLTFC fue seleccionado para la lista de 23 jugadores; USMNT jugará contra Panamá en semifinales el 20 de marzo.

